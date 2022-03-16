Магас, 16 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Ингушетии не оставляют попыток освобождения студента Али Д., попавшего в тюрьму в столице Египта в 2018 году. Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоевсообщил о намеченной встрече представителей российского посольства с его земляком, который остается в тюрьме по подозрению в экстремизме уже в течение почти четырех лет, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Тюрьма

С просьбой об освобождении студента из-под стражи омбудсмен в очередной раз обратился 14 февраля 2022 года в египетские МИД и генпрокуратуру. Известно, что студент объявил голодовку для привлечения внимания к своей судьбе. Управление по правам человека запросило сведения о состоянии его здоровья, после этого дипломатам разрешили встречу с Али.

Напомним, четверо студентов из Ингушетии, которые обучались в Исламском университете Каира, пропали в августе 2018 года. Позже появилась информация, что они якобы находятся в тюрьме в Каире по подозрению в экстремистской деятельности. В 2021 году были выпущены трое ингушских студентов, в тюрьме остался Али и один уроженец Кабардино-Балкарии.

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