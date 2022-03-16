Москва, 16 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Вооруженных сил Украины высокоточным ударом. Видео опубликовал телеграм-канал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы РФ

«Удар по ракетно-артиллерийским складам ВСУ был нанесен высокоточным ракетным комплексом ВС РФ. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склад был полностью уничтожен», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись передачи трофейной военной техники и вооружения киевских боевиков подразделениям Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик обнародовало 16 марта Минобороны (МО) России.