Нур-Султан, , 14:44 — REGNUM В избирательных кампаниях в Казахстане активно используют соцсети, но это не ограничивают никакие правила. Об этом 16 марта заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием согражданам в парламенте.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила», — сказал Токаев.

Он добавил, что выборные процедуры в республике в целом нуждаются в совершенствовании. Президент предложил ограничить лимиты на пожертвования в избирательные фонды.

Токаев также заявил, что нужно также принять законы, которые установят правила деятельности наблюдателей, как неотъемлемого элемента демократических выборов.

В целом Токаев заявил, что рассчитывает внести более 30 поправок в конституции республики и принять более 20 законов.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев предложил закрепить смертную казнь в конституции Казахстана