Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM В Свердловской области казаков будут официально привлекать к охране массовых мероприятий. Соответствующие рекомендации подготовило министерство общественной безопасности региона. Документ опубликован на сайте ведомства.

Казаки

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Во время массовых мероприятий казаки обязуются оцеплять место событий и контролировать пропускной режим. Согласно рекомендациям, народные дружинники могут требовать от граждан прекратить противоправные действия. В случае нарушения общественного порядка они вправе применить физическую силу. Однако такая мера допускается только при наличии непосредственной угрозы самим дружинникам или иным лицам. Применение силы возможно только в рамках закона.

В обязанность казакам также вменяется помощь потерявшимся детям и пострадавшим при чрезвычайных происшествиях, вспомогательные действия при ликвидации пожаров и утечек газа.