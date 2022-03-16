Абакан, 16 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Хакасия скорбит по погибшему на Украине военнослужащему, жителю Саяногорска Александру Савельеву. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 марта в республиканском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким рядового контрактной службы Александра Савельева, героически погибшего в ходе спецоперации на Украине.

«Он отдал жизнь, защищая жителей Луганской и Донецкой республик, отстаивая их право на мирное и свободное будущее», — подчеркнул Коновалов.

Власти Хакасии пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего военнослужащего.

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