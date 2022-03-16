Цхинвал, 17 марта, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Проходящие военную службу по контракту на 4-й гвардейской российской военной базе граждане Южной Осетии перебрасываются на территорию Украины, сообщает 16 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

В социальной сети также были распространены кадры, на которых видно, что военная техника покидает Цхинвал, а затем и Южную Осетию через Рокский туннель.

Эту информацию подтвердил бывший президент РЮО Эдуард Кокойты. «Наши ребята едут на Украину, чтобы покончить с нацистами, которые терроризируют свой народ. Они очень мотивированы, я много говорил об этом. Они идут из-за наших братьев, чтобы отомстить! Среди погибших на Украине есть их родственники и друзья. Ребята, вы забрали с собой частичку моего сердца! Выдержки и терпения вашим семьям! Возвращайтесь домой победителями, живыми и здоровыми!» — написал Кокойты в своем телеграм-канале.