Зимовниковский район, Ростовская область, 16 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Зимовниковском районе Ростовской области донские казаки устроили массовый автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопробег

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В акции приняли участие около 60 человек, которые сделали остановки у памятника-монумента — танка Т-34, установленного на берегу реки Куберле в честь воинов Красной армии, школы №6 имени Героя России Андрея Дьяченко, казачьего центра «Ермак», в котором работал казак, удостоенный двух орденов Мужества, Алексей Сафонов.

Участники акции выстроились в форме латинской буквы «V», автомобили — в форме латинской буквы «Z», выразив таким образом поддержку Вооружённым силам России.