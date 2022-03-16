Астана, 16 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Специальная комиссия в Казахстане завершила расследование причин масштабного блэкаута, который произошёл 28 января в странах Туркестана. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба оператора электрических сетей республики KEGOC.

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«Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана», — говорится в сообщении.

После этого, как выяснили члены комиссии, последовали перегрузки в работе «дифференциальных защит», что привело к проблемам в работе Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Далее произошёл «наброс мощности» на Единую электроэнергетическую систему Казахстана в семь раз больше допустимых нагрузок.

В комиссии отметили, что автоматика казахстанской системы сработала, благодаря чему подача электроэнергии сохранилась для 60% абонентов страны, и аварию ликвидировали за четыре часа. Но в Киргизии и Узбекистане системы оказались обесточены полностью. Там последствия аварии устраняли от одних до четырёх суток.