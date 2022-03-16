Уфа, , 14:41 — REGNUM Всего четыре млрд рублей получили обманутые дольщики Башкирии в качестве компенсационных выплат. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Фонда Башкирии по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства.

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«По данным на сегодняшний день, известно, что денежное возмещение получили 1932 участника строительства из нашего региона на сумму 4 млрд рублей. В общей сложности — компенсационные выплаты должны получить более двух тысяч дольщиков Башкирии. На эти цели направлено порядка 5,3 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности генерального директора Фонда защиты прав дольщиков региона Олега Султанова.

Отмечается, что в работе республиканского фонда находится 38 объектов на завершение строительства. По 15 объектам, по которым было принято решение о выплатах компенсаций обманутым дольщикам, выплаты осуществлены в полном объеме, эти объекты исключены из единого реестра проблемных объектов. По 18 объектам выплаты продолжаются.

Сообщается, что в настоящее время в Башкирии насчитывается 81 многоквартирный дом, который включен в Единый реестр проблемных объектов. Из этого реестра в текущем году исключены 26 объектов. В Башкирии насчитывается около четырех тысяч обманутых дольщиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что восстановить права всех граждан — участников строительства в Башкирии планируют до конца 2023 года.