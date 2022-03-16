Воронеж, 16 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Инфляция за январь и февраль 2022 года в Воронежской области составила 2%, об этом сообщили 16 марта в Воронежстате. Для сравнения — в 2021 году за тот же период уровень инфляции составлял 1,6%.

ИА REGNUM Инфляция

В феврале рост цен на товары и услуги в Воронежской области составил 1% — на 0,1 процентного пункта выше, чем в феврале 2021 года. При этом цены на продовольствие с начала года выросли на 2,8%, в феврале рост составил 1,4%.

«Значительно поднялись цены на соленую сельдь, рыбное филе, сливочное масло, сахар, печенье, пряники, натуральный кофе, соль, капусту, морковь, свеклу, помидоры и почти все виды фруктов и цитрусовых (на 4,2−21,2%). Одновременно снизились цены на свинину, мороженые креветки, йогурт, кетчуп, шоколад, растворимый кофе, пшено и чеснок (на 2,6−8,9%)», — сообщили в Воронежстате.

Чуть меньший рост зафиксирован в регионе на непродовольственные товары — на 1,4% с начала года и на 0,6% в феврале. Выросли цены на женские носки, гольфы и колготки, дезодоранты, зубные щетки, спички, влажные салфетки и дрова, ряд медицинских препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Воронежской области в ряде магазинов выросли цены на сахар. Власти объясняют ситуацию ажиотажным спросом со стороны населения и попыткой розницы заработать на этом, поскольку сахар на складах есть, новых заявок на его отгрузку немного. Ранее Воронежское УФАС уже вынесла предупреждения из-за цен на сахар двум торговым сетям.