Сеул, , 14:34 — REGNUM В Южной Корее с апреля 2022 вырастут топливные сборы на международные и внутренние рейсы из-за роста мировых цен на нефть, сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Самолёт авиакомпании Korean Air BriYYZ

Представители воздушно-транспортной отрасли сообщили, что топливные сборы на международные рейсы вырастут на 40−50% в зависимости от расстояния между городами.

Так например, топливный сбор компании Korean Air будет варьироваться от 28 600 вон (~$23,23) до 211 600 вон (~$171,8) в зависимости какое расстояние самолет преодолеет из пункта А в пункт Б (от 804,6 км до 16 тыс. км).

Топливный сбор компании Asiana Airlines будет варьироваться от 29 100 вон (~$23,6) до 161 300 вон (~$131), в диапазоне от 804 км до 8 тыс. км

Кроме того, топливные сборы на внутренние рейсы также будут увеличены до 9900 вон (~$8,04).