Ульяновск, , 14:30 — REGNUM В России ещё два человека привлечены к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Это жители Ульяновска. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Вооруженные силы РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Полиция выявила в Ульяновске двоих местных жителей, которые «осуществляли публичные действия», дискредитирующие ВС РФ. На нарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

Ленинский районный суд Ульяновска вынес решения по данным материалам 6 и 13 марта, признав правонарушителей виновными и назначив каждому по 30 тыс. рублей штрафа.

Напомним, в регионах России выявляют и составляют протоколы на лиц, в чьих действиях усматривается нарушение указанной выше административной статьи. В частности, ранее правонарушителей выявили в Чувашии, Башкирии, Хабаровском крае, Татарии, Мурманской, Калужской и Ярославской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала ЛНР и ДНР, а затем по их просьбе начала военную специальную операцию по защите Донбасса, жители которого которое восемь лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Президент РФ Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, подчеркнув при этом, Россия не намерена оккупировать украинские территории.