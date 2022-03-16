Шарм-эль-Шейх, Египет, 16 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Израиль и Египет договорились об увеличении количества международных рейсов между двумя странами. Об этом, как сообщает Al-Arabiya, заявил 16 марта премьер-министр Израиля Нафтали Беннет журналистам.

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По его словам, новые рейсы начнут курсировать между Шарм-эль-Шейхом и Тель-Авивом. Ожидается, что маршрут будет запущен в начале апреля.

Ранее Египет и Израиль впервые в истории открыли прямое воздушное сообщение между двумя странами. Это связано с тем, что странам удалось преодолеть давний дипломатический кризис и урегулировать отношения.