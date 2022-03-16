Махачкала, 16 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Дагестане открыли крупное газовое месторождение Хазри. Оно расположено в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 км от Махачкалы, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию. Запасы газа открывшая месторождение компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» оцениа в 48 млрд тонн кубометров.

(сс) aherrero Добыча газа

«Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 млрд м3, конденсата — 8,2 млн тонн», — говорится в сообщении ведомства.

Работы по поиску залежей газа в районе лицензионного участка выполнялись с 2004 года. Первая поисково-оценочная скважина №1 Хазри была пробурена в 2017 году. В 2020 году на юго-западном блоке структуры Хазри пробурена поисково-оценочная скважина №2.