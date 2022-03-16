Париж, , 14:28 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что Европа собирается «усилить координацию, чтобы принимать больных с Украины, которые проезжают транзитом через Польшу», передает BFM TV.

Оливье Веран Revelli Beaumont

Франция готовится принять украинских детей, страдающих раком, в своих больницах.

«Мы мобилизуемся, чтобы иметь возможность перевезти из Польши онкобольных детей. В течение 24/48 часов первые украинские дети должны прибыть во Францию», — отметил Оливье Веран, добавив, что страна «примет столько, сколько нужно, столько места освободит, сколько нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о 17 тысячах «украинских беженцев, прибывших на национальную землю».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Франции: в страну прибыли 17 тысяч украинских беженцев