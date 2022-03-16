Москва, 16 марта 2022, 14:28 — REGNUM Российская сторона ценит усилия Турции в целях урегулирования кризиса на Украине. Об этом, открывая переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, 16 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Глава российского ведомства указал, что во внешнеполитической арене в настоящее время ключевой темой является ситуация на Украине, а необходимость её скорейшего урегулирования.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отказывается присоединяться к санкциям Запада против России. По его словам, ограничительные меры против Москвы не принесут желаемых результатов.
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