Берн, 16 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Власти Швейцарии ужесточили санкции в отношении Белоруссии, присоединившись к санкционным мерам, ранее введенным ЕС против Минска. Об этом 16 марта сообщается на сайте швейцарского правительства — Федерального совета.

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«Новые одобренные меры (против Белоруссии) касаются, в частности, финансовой сферы и торговли товарами», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 2 и 9 марта ЕС «расширил свои санкции в отношении Белоруссии», обосновав это тем, что Минск несет совместную с Россией «ответственность» за спецоперацию Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, которую в Брюсселе называют «нарушением международного права».

При этом указывается, что валсти Швейцарии решили применить против Белоруссии такие же меры.

«Речь идет прежде всего о торговых и финансовых санкциях, которые в значительной степени основываются на мерах, ранее примененных ЕС и Швейцарией в отношении России», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что запрещен экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения и могущих «способствовать военному и технологическому усилению Белоруссии или развитию ее сектора обороны и безопасности». Также запрещен импорт из республики деревообработки, цемента и металлургической продукции, и введен запрет на финансовые операции с белорусским Национальным банком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Швейцарии расширили антироссийские санкции в связи со спецоперацией Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, включив в санкционный список свыше 200 «новых лиц и организаций» из России.