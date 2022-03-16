Казань, 16 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Татарии к детскому омбудсмену в 2021 году поступило более 2 тыс. обращений, что на 19% больше прошлого года. Еще свыше 700 заявок поступило в адрес общественных помощников уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец. Итоги деятельности детского омбудсмена в республике подвели 16 марта на заседании Госсовета РТ.

Pixabay.com Защита детей

По словам Ирины Волынец, особое внимание в прошлом году уделялось сообщениям о фактах нарушения прав детей, получивших общественный резонанс в СМИ, соцсетях и поступивших на телефон 112. Минувший год стал активным и по количеству судебных дел.

Уполномоченным в 2021 году в защиту прав детей были реализованы 14 проектов, в том числе пять — впервые. В этом году инициированы еще четыре новых проекта — «Ментальное здоровье», «Социальное сопровождение детей, получивших психоэмоциональную травму», «Проект Родина» и «Кадетство».

Как отметила Волынец, по ситуации с приемными семьями остаются высокими показатели вторичного сиротства. По итогам года по поводу передачи ребенка на воспитание в семью отменили 76 решений.

Также детский омбудсмен подняла вопрос перед депутатами о запрете реализации безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним на территории республики. В адрес Госсовета РТ направлено обращение с просьбой разработать соответствующий законопроект.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России пройдет форум, посвящённый проблемам травли в школе.

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