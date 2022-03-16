16 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Если F-35, которые в настоящее время находятся в Восточной Европе, придется вводить в строй, их первые серьезные испытания, возможно, будут проходить в реальных боевых условиях, и никто толком не знает, как они себя покажут.

Александр Белов, , 16:54 — REGNUM Начало специальной военной операции на Украине подтолкнуло американские власти к целому ряду ответных шагов — от введения санкций до отправки военной помощи Украине. На данный момент непонятно, возымеют ли эти шаги какое-либо действие. Тем не менее с высокой долей вероятности можно говорить о том, что отправка в Восточную Европу многоцелевых истребителей F-35 едва ли заставит Москву изменить свой курс, пишет Дэн Грейзер в статье, вышедшей 16 марта в Responsible Statecraft.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент США Джо Байден приказал разместить шесть истребителей F-35 ВВС США на восточном фланге НАТО, в Германии. Эти многоцелевые истребители будут направлены вместе с 24 самолетами F-15 и F-16, которые также отправляются в регион. В будущем планируется разместить F-35 на базах в Эстонии, Литве и Румынии. Командующий ВВС США в Европе заявил, что благодаря этому развертыванию «усиливается нашу оборонительная позиция и повышается оперативная совместимость Североатлантического союза».

Полдюжины самолетов любого типа вряд ли изменят стратегические расчеты какой-либо страны, не говоря уже о России. Даже если бы F-35 мог делать всё, о чём говорят разработчики программы, шесть F-35 могли нести в общей сложности 12 бомб в скрытой конфигурации, что было бы необходимо в условиях работы российских мобильных зенитных комплексов С-400.

К сожалению, F-35 далеко не супероружие, как о нём любят говорить. Ранее Пентагон раскрыл подробности характеристик этого многоцелевого истребителя. Грейзеру удалось получить копию годового отчета испытаний самолета, из которого выходит, что программа не соответствует ожиданиям.

F-35А ВВС США Master Sgt. Donald R. Allen

Прежде всего, флот F-35 не может летать так часто, как должен, хотя официальные лица программы F-35 уже установили необычно низкие стандарты доступности. В прошлом году средний уровень готовности флота F-35 составил 6%, что на четыре пункта ниже нижней планки программы. Эффективной авиационная программа может считаться, если она соответствует стандарту от 75% до 80% боеспособности. Проблемам F-35 способствуют несколько факторов. Самолет ломается чаще, чем предполагалось, поэтому запасных частей и запасных двигателей не хватает. С постоянностью необходимостью проводить техническое обслуживание этих истребителей не справляются ни техники, ни ремонтные мастерские.

Компания Lockheed Martin выиграла конкурс на создание многоцелевого истребителя еще в октябре 2001 года. Это означает, что разработка F-35 ведется уже более 20 лет. За это время только на исследования и разработки было потрачено более $62,5 млрд. Несмотря на всё это время и ресурсы, F-35 остается недоработанным самолетом. Потребуются еще годы, чтобы завершить «модернизацию» самолета, которая на самом деле является попыткой довести до ума первоначальный проект.

Компания Lockheed Martin Coolcaesar

Отчет об испытаниях показал, что инженеры всё еще пытаются исправить 845 конструктивных недостатков. Их задачу усугубляет то, что новые проблемы обнаруживаются почти так же быстро, как исправляются известные недостатки. Многие из этих «недостатков», как их предпочитает называть Пентагон, связаны с киберуязвимостями. Раньше F-35 часто называли «летающим компьютером», хотя сегодня такое можно услышать довольно редко. Причина проста: одна из самых слабых сторон самолета — его уязвимость к кибератакам. Три директора по тестированию подряд предупреждали об опасности взлома, но многие их опасения еще предстоит решить.

Никто даже не уверен, сможет ли F-35 действовать в такой опасной обстановке, которую на Украине создали российские войска. Сторонники программы утверждают, что возможности малозаметности самолета позволят ему действовать в условиях современной противовоздушной обороны, но военные ведомства США и их отраслевые партнеры не смогли даже разработать испытательную платформу, необходимую для доказательства этого факта. Ответственные за выполнение программы лица с самого начала знали, что им понадобится полностью проверенная система моделирования для проверки способности F-35 проникать в воздушное пространство противника.

Руководители программы включили разработку испытательного симулятора в первоначальный контракт на разработку F-35 с компанией Lockheed Martin. Это означало, что Пентагон поручил генеральному подрядчику спроектировать и построить объект, с помощью которого был бы подтвержден тот факт, подрядчик поставил работающий продукт — всё равно что попросить студента самому себя экзаменовать. Неудивительно, что Lockheed Martin затянула работу и не смогла разработать пригодный для использования испытательный симулятор.

Пентагон David B. Gleason

Военно-морской флот взялся за проект в 2015 году, но до сих пор не смог завершить создание программного обеспечения, необходимого для полного воспроизведения характеристик, продемонстрированных F-35 в реальных летных испытаниях. Исполнительный директор программы F-35 недавно объявил, что Объединенная среда моделирования ВМС будет готова провести оставшиеся испытания, необходимые для принятия решения о полномасштабном производстве, только позднее лета 2023 года.

Если F-35, которые в настоящее время находятся в Восточной Европе, придется вводить в строй, их первые серьезные испытания, возможно, будут проходить в реальных боевых условиях, и никто толком не знает, как они себя покажут.