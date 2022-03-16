Москва, 16 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В настоящее время нет специальных предпосылок к тому, чтобы РФ и Китай создавали единую международную валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве и Пекине задумались о создании такой валюты.

Government ZA Флаги России и Китая

«К этому нет специальных предпосылок. Как мы увидели на примере зоны евро, менее богатые страны (Греция, Португалия, Ирландия) испытывают большие проблемы в ситуации, когда начинаются экономические сложности, — сказал Шибанов. — В частности, наличие своей валюты для страны может оказаться полезным из-за сбалансированности внешней торговли. Поэтому выгоднее делать юань и рубль более ликвидными и более доступными для международных расчётов».

Как полагает профессор, скорее всего, Китай не будет очень заинтересован в создании такой валюты.

«Более того, не всегда ясно, для чего это было бы нужно другим странам, включая Россию. Современные финансовые инструменты позволяют удобно использовать локальные валюты без необходимости создавать общую», — подытожил Шибанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что основой новой валютно-финансовой системы станет цифровой юань.