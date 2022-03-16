Тбилиси, 17 марта, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вынужден опровергать обвинения в том, что им был выдуман телефонный разговор с мэром Киева Виталием Кличко, сообщает 16 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

Каладзе называет информацию, будто он не разговаривал с Кличко и выдумал это, абсурдной и ложной. «Конечно, у меня был разговор, я говорил с ним 3 марта. До этого я отправил ему официальное письмо. Это письмо было опубликовано в различных СМИ. После этого Кличко позвонил мне напрямую, и мы поговорили обо всём, о том, какова была там ситуация. После этого у меня также было общение с мэром Харькова и с мэром Ирпени. Итак, почему же я должен врать, как будто я разговаривал с мэром Киева? Я просто не понимаю, почему это для кого-то может быть чем-то особенным», — сказал Каладзе.