Токио, 16 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Японии пройдёт круглый стол, в котором примут участие известные разработчики видеоигр в жанре файтингов (игры, в которых упор сделан на рукопашные поединки). Об этом 16 марта сообщает портал Game Informer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Мероприятие Fighters Generation состоится 21 марта 2022 года, в 9:00 по московскому времени. Отмечается, что это будет уже третий по счёту подобный круглый стол, в котором примут участие Акира Нишитани (Arika), Осаму Мацумото (Street Fighter V; Capcom), Ясуюки Ода (The King of Fighters XV; SNK), Моридзи Аоки (Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown; Sega), Кацухиро Харада (Tekken; Bandai Namco), а также Акира Катано и Дайсуке Ишиватари (Guilty Gear, Arc System Works).

Ожидается, что в рамках Fighters Generation будут анонсирован новые персонажи для ряда игр. Трансляция мероприятия пройдёт на twitch-канале компании Arc System Works и YouTube-канале франшизы Virtua Fighter.