Джакарта, , 14:19 — REGNUM Посол Австралии в Индонезии Пенни Уильямс совершила свой первый официальный визит в провинцию Центральная Ява, сообщает Rakyat Merdeka.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во время визита посол встретилась с заместителем губернатора Центральной Явы и мэром Семаранга.

В настоящее время основное внимание в сотрудничестве между правительством Австралии и Индонезии уделяется восстановлению экономики после пандемии, особенно в сфере торговли и инвестиций.

«Текущее сотрудничество достаточно хорошее. Правительства Центральной Явы и Квинсленда (Австралия) сейчас вместе работают над восстановлением обоих регионов», — заявила Пенни Уильямс.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 13 018 носителей SARS-CoV-2.

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