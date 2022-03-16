Джакарта, 16 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Посол Австралии в Индонезии Пенни Уильямс совершила свой первый официальный визит в провинцию Центральная Ява, сообщает Rakyat Merdeka.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Во время визита посол встретилась с заместителем губернатора Центральной Явы и мэром Семаранга.

В настоящее время основное внимание в сотрудничестве между правительством Австралии и Индонезии уделяется восстановлению экономики после пандемии, особенно в сфере торговли и инвестиций.

«Текущее сотрудничество достаточно хорошее. Правительства Центральной Явы и Квинсленда (Австралия) сейчас вместе работают над восстановлением обоих регионов», — заявила Пенни Уильямс.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 13 018 носителей SARS-CoV-2.