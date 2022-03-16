В Алжире задержали группу наркоторговцев
Алжир, 16 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Алжира задержали крупную группу наркоторговцев, которые нелегально пересекли государственную границу с Марокко. Об этом 16 марта сообщает официальная газета Al-Bilad.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Алжир
По данным журналистов, в результате рейда были задержаны семеро человек. У них была изъята партия обработанного наркотического вещества весом в 17 кг.
Отмечается, что в операции принимали участие подразделения 2-го и 3-го округов армии Алжира, в зону ответственности которых входят западные границы страны. Операция проходила с 5 по 16 марта включительно.
По данным ведомства, у преступников была также изъята партия стрелкового оружия и боеприпасы.