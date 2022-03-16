Москва, , 14:16 — REGNUM В Кремле не следят за ходом развернувшейся в сети дискуссии между основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском и рядом российских чиновников, сообщил 16 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не следим. Мы давно Twitter не читаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к высказываниям Маска, который вызвал на поединок президента России Владимира Путина.

В свою очередь глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил Маску четверостишием из «Сказки о Попе и о работнике его Балде», а глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал американскому бизнесмену воздержаться от такого рода состязания с Путиным: «Слишком разные весовые категории».

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