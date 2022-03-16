Уфа, , 14:19 — REGNUM Дикие собаки стали нападать на животных в одном из районов Башкирии. Об этом 16 марта сообщил глава администрации Бижбулякского района Артур Зарипов на своей странице в социальной сети.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, в районе активизировались дикие бродячие собаки, которые живут в лесах и обитают небольшими стаями. Животные были замечены на территории заказника «Бижбулякский».

"Эти дикие собаки давно научились жить по законам природы. Очень хитры и агрессивны. Не боятся людей. Пользуясь тем, что в нашем районе очень много снега, сейчас охотятся на косуль. Бедные животные вязнут своими ногами в снегу, а собак снежная корка выдерживает. Вот они практически беспрепятственно догоняют косуль и просто загрызают их», — сообщил глава района, отметив, что местные жители не раз обращались к нему по поводу нападения на диких животных в районе деревни Касимовка.

Зарипов отметил, что недавно у села Кош-Елга житель отбил от собак маленькую козу, вызвал ветеринаров, но на следующий день животное погибло.

Глава администрации района сообщил, что проблема состоит в том, что охотиться на территории заказника запрещено. При этом законом также запрещается уничтожать собак. Их необходимо отлавливать, стерилизовать и выпустить туда, где их и выловили.

«Но их не возможно никак поймать. Они очень умны и чуют людей за версту. Ну и что делать в этой ситуации? Объявить на них охоту тоже не можем. Конечно весной, как растает снег, они уже не смогут догнать ни косуль, ни мелких диких животных. Но боюсь, что они тогда переключатся на домашних животных, пасущихся вблизи леса. А если в лес пойдут люди, или еще страшнее дети? Тогда-то конечно сразу же найдут крайнего. Но потом уже может быть поздно», — сообщил глава района.

Он отметил, что по этому поводу было собрано экстренное совещание с участием представителей ассоциации охотников, сотрудников правоохранительных органов, глав сельских поселений, на котором было подготовлено и направлено обращение в минэкологии региона с просьбой разрешить отлов и регулирование численности диких собак в заказнике.