Ярославль, , 14:14 — REGNUM Кировский суд Ярославля признал жителя города виновным в административном правонарушении за публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский районный суд

«Ему вменялось в вину совершение 6 марта 2022 года в г. Ярославле публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности в ходе специальной военной операции, проводимой по решению Президента Российской Федерации в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля 2022 года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой», — сообщили в Ярославском областном суде.

Суд назначил наказание Виктору Сысуеву в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Это первое подобное решение в Ярославле.