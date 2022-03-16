Ставрополь, 16 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. На Северном Кавказе запустили новый туристический маршрут по регионам округа — круизный поезд «Жемчужина Кавказа». Он пройдет практически по всем субъектам СКФО с заездом в Адыгею. О запуске поезда сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Константин Кудинов Кисловодск

«Это семидневный тур по железной дороге. Круизный поезд «Жемчужина Кавказа» позволит всем желающим за короткое время побывать на Ставрополье, увидеть достопримечательности Адыгеи, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии», — написал Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Старт маршруту будет дан в городе-курорте Кисловодске 30 апреля. Путешествовать по Северному Кавказу поезд будет до конца сентября 2022 года. К знакомству с Адыгеей в рамках круиза пригласил глава республики Мурат Кумпилов.

«Пассажиры круизного поезда побывают на адыгском подворье, в музее аммонитов и у древнего дольмена, в адыгском родовом парке. И, конечно, посетят Хаджохскую теснину и водопады Руфабго, знаменитое плато Лагонаки, смогут окунуться в бассейны геотермальных источников. После чего наполненные новыми эмоциями и впечатлениями продолжат свой путь»,— написал он в своем Telegram-канале.