Москва, 16 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Санкции, введенные США в отношении в России, в том числе отключение от SWIFT крупнейших российских банков и ограничение по торговле с Россией по многим направлениям, заставляют искать и выстраивать альтернативные каналы не только торговли, но и расчетов России с другими странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«При этом новые каналы расчетов зачастую строятся на использовании прямых расчетов в валютах стран участниц или на использовании иных валют, кроме доллара США.

Если такие каналы будут выстроены и станут устойчивыми, то это будет подрывать позиции доллара США как ведущей международной расчетной валюты.

Кроме того, тревожным сигналом для многих стран служит факт замораживания зарубежных активов Банка России.

Так как нет гарантий того, что такая же мера не будет принята в отношении активов их центральных банков, то некоторые страны могут постепенно начать переориентацию вложения своих госрезервов в альтернативные доллару и гособязательствам США активы.

Из-за этого лидирующие позиции американской валюты в качестве резервной так же будут утрачиваться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий экономист Хенрик Мюллер в колонке для издания Spiegel предположил, что доллар может утратить свои позиции ведущей мировой валюты.

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