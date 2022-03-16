Стокгольм, 16 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. После падения котировок 15 марта Стокгольмская фондовая биржа начала торговую сессию 16 марта уверенным ростом. Так, с начала торгов индекс OMXS вырос на 2,4%, передает телеканал SVT.

Øyvind Holmstad Стокгольм

Отмечается, что инвесторы активно следят за переговорами России и Украины. Другим стимулом для роста послужило решение китайских властей выделить финансовую поддержку для стабилизации фондового рынка, который в последние дни был крайне неустойчивым.

Акции всех шведских компаний, который включены в индекс OMXS30, растут.

При этом наибольший рост приходится на компании Sinch и Kinnevik, которые специализируются на предоставлении услуг по хранению данных на облачных серверах. Стоимость их акций выросла на 5,6 и 4,3% соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.