Стокгольм, 16 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон не исключает новых поставок оружия на территорию Украины. В настоящее время правительство рассматривает запрос Вооруженных сил Швеции. Об этом 16 марта сообщил телеканал SVT.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Министр обороны Швеции Петер Хультквист поручил высокопоставленным представителям Вооруженных сил страны рассмотреть вопрос о том, какие дополнительные виды вооружения страна может поставить правительству в Киеве. Данная задача была выполнена, а список, завизированный Хульквистом, уже передан правительству.

«Я не исключаю дополнительных поставок вооружения Украине», — заявила премьер-министр страны Андерссон на пресс-конференции, добавив, что решение будет принято в самое ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.