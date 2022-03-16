Вашингтон, 16 марта 2022, 17:40 — REGNUM Телеканал The CW опубликовал фотографии из восьмого эпизода нового сезона «Флэша». Соответствующую информацию приводит 16 марта ComicBook.
Так, предстоящая серия, которая станет уже восьмой в новом сезоне, получила название «Пожар в следующий раз». Ожидается, что в эпизоде будет раскрыта история расследования главным героем инцидента с пожаром.
Напомним, что «Флэш» впервые был показан в 2014 году. Главную роль в сериале сыграл Грант Гастин.
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