Вашингтон, 16 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Телеканал The CW опубликовал фотографии из восьмого эпизода нового сезона «Флэша». Соответствующую информацию приводит 16 марта ComicBook.

Скриншот официального сайта канала The CW Кадр из сериала «Флэш»

Так, предстоящая серия, которая станет уже восьмой в новом сезоне, получила название «Пожар в следующий раз». Ожидается, что в эпизоде будет раскрыта история расследования главным героем инцидента с пожаром.

Напомним, что «Флэш» впервые был показан в 2014 году. Главную роль в сериале сыграл Грант Гастин.