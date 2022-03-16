Баку, , 14:07 — REGNUM В Баку 16 марта прошли похороны советского и азербайджанского писателя, сценариста и кинорежиссёра Рустама Ибрагимбекова. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс».

Рустам Ибрагимбеков, cценарист фильма «Белое солнце пустыни»

По информации журналистов, известного деятеля культуры похоронили на Аллее почетного захоронения. Перед этим в киноцентре «Низами» прошла церемония прощания, которой приняли участие родные покойного, министр культуры Азербайджана Анар Керимов и представители общественности.

Скончался Рустам Ибрагимбеков 10 марта в Москве после продолжительной тяжёлой болезни.

Напомним, Рустам Ибрагимбеков был удостоен звания заслуженный деятель искусств России, народный писатель Азербайджана, а также награждён рядом государственных премий и наград СССР, России и Азербайджана. Известность он получил после соавторства сценария к фильму «Белое солнце пустыни». Он также принял участие в создании фильмов «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник» и других.