Ташкент, 16 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Причиной крупнейшей аварии в январе 2022 года, затронувшей страны Туркестана, явились отключения в энергосистеме Узбекистана. Такие выводы сделала специальная комиссия Координационного диспетчерского центра «Энергия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

В состав комиссии вошли представители системных операторов энергосистем Центральной Азии, в частности Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

«Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 25 января в 10:59 по ташкентскому времени «произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ «Ташкент».

»Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-й и 2-й систем шин 500 кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в семь раз выше допустимого)», — поясняется в заключении комиссии.

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Отмечается, что противоаварийная автоматика электрических сетей KEGOC и электростанций на юге Казахстана сработала в штатном режиме с учётом требований по разделению энергосистемы при системных авариях.

«Благодаря этому удалось предотвратить полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана, с сохранением электроснабжения примерно 60% потребителей юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Киргизии были полностью обесточены», — говорится в сообщении.