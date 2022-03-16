Калуга, , 15:15 — REGNUM В Калужской области в 2021 году подростковая преступность снизилась на 13%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 15 марта.

Подростковая жестокость Иван Шилов © ИА REGNUM

В области в 2021 году на 25% сократилось количество особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 16,4% стало меньше подростковых краж, на 15,7% — преступлений, совершённых подростками в сфере незаконного оборота наркотиков, на 75% — преступлений среди несовершеннолетних, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Количество групповых преступлений с участием подростков за год уменьшилось на 12,4%

В 2021 году правоохранителями Калужской области были выявлены и поставлены на учёт 910 подростков-правонарушителей и 696 неблагополучных родителей. В 2022 году в розыске находились 315 несовершеннолетних жителей региона.

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