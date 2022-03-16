Москва, , 14:00 — REGNUM В новом миропорядке центральное место будет занимать соблюдение и защита прав семьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе расширенного заседания профильного комитета Госдумы.

Татьяна Москалькова Ombudsmanrf.org

«Образуется новый миропорядок, и в этом новом миропорядке центральное место будет занимать соблюдение и защита прав семьи, ребенка, молодежи, Это совершенно очевидно. В новом цивилизационном пространстве именно это главное», — подчеркнула Москалькова.

Она обратила внимание на то, что накануне Россия вышла из Совета Европы.

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