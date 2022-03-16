Москва, 16 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал говорить о возможной кандидатуре на пост главы Центробанка, которую президент Владимир Путин внесёт на следующей неделе, в ходе беседы с журналистами 16 марта.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он заявил, что Кремль никогда не анонсирует такие решения. Таким образом, Песков не стал отвечать, сохранит ли пост председателя ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Когда президент внесёт, тогда и внесёт», — сказал Песков.

Набиуллина будет находиться на посту председателя ЦБ до 24 июня 2022 года. По меньшей мере за три месяца до истечения срока её полномочий президент должен представить новую кандидатуру на рассмотрение Госдумы. Главу регулятора Госдума назначит большинством голосов от общего числа депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат ГосдумыСергей Мироновпотребовал, чтобы Набиуллина ушла с поста главы ЦБ, а Антон Силуанов оставил пост министра финансов. Парламентарий раскритиковал финансовые власти за передачу «дяде Сэму еще $1,5 млрд».

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