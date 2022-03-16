Джалал-Абад, Киргизия, 16 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Продолжительные обильные дожди стали причиной затопления 74 жилых домов в трёх сёлах Джалал-Абадской области Киргизии. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики сегодня, 16 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

В ведомстве отмечают, что многодневные ливни в Чаткальском районе привели к переполнению местного канала и подтоплению строений в сёлах Жаны-Базар, Кара-Ой и Курулуш.

Также под угрозой затопления оказались ещё 11 жилых домов в этих населённых пунктах.

В ликвидации последствий паводка принимают участие 79 человек — спасателей МЧС и представителей служб гражданской защиты.