Владикавказ, 16 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Северной Осетии попался на превышении должностных полномочий высокопоставленный полицейский одного из районов республики. Его заподозрили в присвоении премий, выписанных для подчиненных. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как уточнили в СК, речь идет о заместителе начальника отдела — начальнике полиции ОМВД России по Алагирскому району. Следствие установило, что в октябре 2020 года было принято решение о выплате премий 24 сотрудникам отдела за добросовестное исполнение обязанностей при несении службы. Однако премия до подчиненных не дошла, она осела в кармане у их начальника.

«Подозреваемый получил от бухгалтера денежные средства в сумме 92,2 тыс. рублей, предназначенные для выплаты премий, которые присвоил и распорядился ими по своему усмотрению», — сообщили в следствии.

Вернув ведомость в бухгалтерию, полицейский отчитался о выплате премий. По данному факту проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.