Москва, 16 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. США оказывают беспрецедентное давление на многие страны мира. Об этом 16 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«США в эти дни оказывают беспрецедентное давление на многие страны мира. Подавляющее большинство стран сгибаются под этим давлением, но также есть страны, которые не сгибаются и занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную. И заявляют открыто, что считают неприемлемым какое-либо давление на себя», — заявил Песков.