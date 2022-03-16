Чита, , 13:58 — REGNUM В январе-феврале 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в Забайкалье повысилась заболеваемость туберкулезом (впервые выявленным), болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), педикулезом. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Вместе с тем, снижение граждане региона стали реже болеть сифилисом и гонококковой инфекцией.

Туберкулёз на флюорографии Nevit Dilmen

Зарегистрировано снижение заболеваемости сальмонеллезными инфекциями.

С начала года зафиксировано 154 случая укусов собаками, один укус клеща.

Среди заболевших острыми кишечными инфекциями дети в возрасте 0−17 лет составляли 77%, острыми респираторно-вирусными инфекциями — 47,9%, педикулезом — 95,8%.

Читайте также: Забайкальцы стали чаще болеть гепатитами и реже — гриппом