Москва, , 13:57 — REGNUM Абсолютная неадекватность, осуществляемой США и их союзниками политики санкционного давления на Россию, достаточно очевидно всем рационально мыслящим государственным деятелям, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Китай

«На фоне постоянных нападок на Россию недружественно настроенных стран, со стороны руководства КНР постоянно звучат призывы к более взвешенному подходу в отношениях между государствами.

Обеспокоенность китайских товарищей вызвана не только стремлением поддержать нашу страну. Все-таки, несмотря на динамично развивающиеся отношения между Россией и Китаем, во внешнем товарообороте Поднебесной мы пока занимаем не лидирующие позиции (10−11 место), уступая и США, и Евросоюзу и ряду других государств.

Главное для нашего азиатского соседа — надвигающаяся перспектива краха всего сложившегося мироустройства. Чего только стоит, выходящая за все разумные рамки, «заморозка» международных резервов страны, входящей в большую двадцатку.

А ведь, КНР значительную долю своих собственных резервов держит именно в облигациях казначейства США. Не говоря уже о том особом положении, которое Поднебесная занимает в мировом разделении труда.

Китай долгие годы помимо того, что сам подстраивался под сложившуюся структуру международных отношений, также тщательно и постепенно менял мир-систему под себя, осуществляя напористую стратегию экономического вторжения и закрепления своих интересов в различных регионах мира.

Крупные инвестиции осуществлялись по всему земному шару: от США и Европы до Ближнего Востока, Африки и Южного тропика.

Масштабные вложения в развитие сложных транспортных маршрутов, связывающих воедино всю Евразию, с выходом на крупнейшие контейнерные порты западного побережья, превратили Поднебесную не только в главный «заводской цех», но и в важнейший логистический узел планеты.

Продукция из Китая занимает первые места в импорте США, Германии, Японии, Южной Кореи, Австралии, Индии. И сейчас эта стройная конструкций, которая, не взирая на затраты, целенаправленно сооружаемая последние десятилетия, имеет все шансы рассыпаться подобно «карточному домику».

Не приходится сомневаться, что экономика США, понеся потери, все-таки переживет и мировой энергетический шок, и нехватку отдельных производственных компонентов.

Однако этого же нельзя сказать о Старом Свете и других странах, необдуманно присоединившихся к кампании, развернутой против народа России.

Усиливающееся давление сырьевой и, соответственно, производственной инфляции на потребительские цены, приведет к нарушению работы основных рыночных механизмов саморегулирования.

В результате, пока еще «призрак рецессии», а затем и стагфляции, может превратиться в жестокую реальность для большинства развитых экономик.

В этой новой реальности, связанной с кризисными явлениями и разрушением интеграционных связей, Китай уже не сможет играть прежнюю роль доминирующей силы.

Попросту говоря, производственные возможности Поднебесной будут уже не востребованы в полной мере, что вызовет общий спад и в экономике самого Китая.

В этом смысле, в своей критике политики давления на Россию, Китай не столько выступает на стороне России, сколько призывает международное сообщество к здравомыслию, для сохранения устойчивости мировой хозяйственной системы и, разумеется, «держа в уме», расширение собственного экономического и политического влияния», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ужесточение санкций против России со стороны Запада усложняет процесс восстановления мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава МИД Китая Ван И.

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