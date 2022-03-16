Бишкек, , 13:57 — REGNUM Вице-президента торгово-промышленной палаты Киргизии Канатбека Шатманова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Мука (сс) Alexas_Fotos

По версии следствия, в 2009 году он вступил в сговор с ещё одним гражданином, после чего они составили договор с Фондом госматрезерва на приобретение муки, выставив в качестве залога недвижимое имущество.

В течение 12 лет с момента заключения договора эти чиновники умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств, искусственно инициируя необоснованные заявления перед судом.

В результате их противозаконных действий государству причинен ущерб на сумму в 117 млн сомов (127 млн рублей по текущему курсу).

Также они нанесли материальный ущерб гражданке Киргизии, обманув её и продав находившееся в залоге принадлежавшее ей недвижимое имущество стоимостью в 15,7 млн сомов (17,1 млн рублей по текущему курсу).