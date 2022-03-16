Москва, 16 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Из-за роста русофобии в мире российские дети с онкологией получают отказы в лечении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе расширенного заседания профильного комитета Госдумы.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

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"В результате русофобии наши дети, больные онкологией, получают отказы в лечении. Это связано и с транспортным сообщением, и с прерыванием контрактов», — сказала Москалькова.

На фоне специальной военной операции страны вводят санкции в отношении России. На Западе наблюдается рост русофобских настроений.