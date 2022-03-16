Бишкек, , 13:56 — REGNUM В 2021 году в Киргизии было произведено 10 344 тонны рыбы. Об этом заявил директор Департамента рыбного хозяйства республики Эдиль Ниязов на пресс-конференции сегодня, 16 марта.

Радужная форель Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, из них 5 139 тонн республика экспортировала в Россию, Казахстан и другие страны.

Также представитель Министерства сельского хозяйства сообщил, что в минувшем году киргизстанские рыбные хозяйства выпустили в местные водоёмы 17,6 млн особей подросшей молоди форели, сига и сазана.

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