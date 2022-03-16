Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. За 2021 год в рамках борьбы со сбытом наркотиков в Петербурге изъяли 2,6 тонн наркотических веществ. Такой статистикой 16 марта поделился начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Подпольная нарколаборатория

За 2021 год в регионе зарегистрировано более 7,5 тыс. правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Большая часть выявлена сотрудниками органов внутренних дел. На фоне стабильного роста количества зарегистрированных фактов сбыта наркотиков, число лиц, привлечённых к ответственности за наркопреступления, возросло почти на 30%.

«По итогам 2021 года выявлено 17 фактов контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и семь фактов (контрабанды) сильнодействующих веществ», — отметил Роман Плугин.

Одним из источников поступления наркотиков по-прежнему остается их изготовление в подпольных лабораториях. За прошедший год сотрудники правоохранительных органов выявили пять мест незаконного производства. При этом общий объём изъятых из оборота средств составляет 2,6 тонны.

В последнее время борьбу со сбытом незаконных веществ осложняет уход поставщиков и производителей в Интернет. Сотрудники профильных ведомств закрывают и блокируют доменные имена, распространяющие такую информацию и контакты.