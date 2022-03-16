Саратов, , 14:00 — REGNUM В Саратовской области систематически занимаются спортом 1 055 992 человека или 48,2% населения, что на 3,1% превысило плановые показатели нацпроекта «Демография» за 2021 год. Об этом заявил министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов.

На спортивном объекте Цитата из к/ф «Семь стариков и одна девушка». Реж. Евгений Карелов. 1968. СССР

В 2019 году спортом регулярно занимались около 892 тыс. саратовцев. По данным федерального института оценки качества образования, в 2021 году около 95% детей, проживающих в Саратовской области, занимались спортом, что почти на 7,7% выше среднего показателя по стране и на 5,3% — по Приволжскому федеральному округу, уточнил министр.

«Только за последние три года спорт стал нормой жизни еще более чем для 164 тыс. человек… Подчеркну, что активнее всего спортом занимаются люди в возрасте от трех до 29 лет. В этой категории нам удалось привлечь к регулярным занятиям более 90% населения», — сказал Абросимов в интервью ТАСС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, во Дворце водных видов спорта города Саратова с 3 по 6 марта прошел Кубок России по подводному спорту.

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