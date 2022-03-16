Москва, 16 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Запад занимается бандитизмом на государственном уровне. Об этом 16 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые по сути являются и международными предпринимателями, потому что из компании действуют по всему миру, и имеют абсолютно международный статус… то, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовёшь как бандитизмом на государственном уровне», — заявил Песков.

«Конфискация их имущества, арест их самолетов, собственности, принадлежащей им — это отчётливо демонстрирует, наверное, крах святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», — указал он.